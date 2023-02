https://fr.sputniknews.africa/20230221/le-mali-convoque-le-charge-daffaires-de-lue-pour-les-propos-agressifs-de-charles-michel-1057973159.html

Le Mali convoque le chargé d'affaires de l'UE pour les propos "agressifs" de Charles Michel

Le Mali convoque le chargé d'affaires de l'UE pour les propos "agressifs" de Charles Michel

Bamako a été froissé par les propos "erronés et agressifs" tenus par le président du Conseil européen. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le... 21.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-21T07:56+0100

2023-02-21T07:56+0100

2023-02-21T08:38+0100

mali

charles michel

ue

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/10/1055188431_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_09dc651d45dd6052a8bcb5eae90ed8e4.jpg

Le ministère des Affaires étrangères du Mali a convoqué lundi le chargé d'affaires de l'Union européenne à Bamako, Pascal Perennec, pour lui exprimer la protestation du gouvernement contre les "propos inamicaux, erronés et agressifs" proférés par le président du Conseil européen, Charles Michel, dans une interview.Selon Bamako, le responsable y accuse les autorités maliennes d'"avoir rompu les relations avec les partenaires européens", relate le média ABamaco.com.Dans une note, le ministère malien des Affaires étrangères "regrette profondément" les propos de M.Michel, "contraires aux règles diplomatiques et au principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain".Une allusion à la FranceCe sont certains pays européens qui "ont librement décidé, unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali, de mettre un terme à leur coopération bilatérale", indique également le ministère. Il s'agit sans doute d'une allusion à la France qui a retiré ses troupes du pays.Ce pays africain de la région du Sahel est plongé dans une crise sécuritaire à la suite de deux coups d'État. Son territoire n'est pas entièrement contrôlé par le gouvernement militaire qui fait face à des groupes djihadistes. La situation sécuritaire au Mali a également été évoquée par Charles Michel. La diplomatie malienne a donc pointé "la responsabilité historique de certains États membres de l'UE dans la stabilisation de la région du Sahel, en raison de l'intervention unilatérale de l'Otan en Libye"."Diversification des partenaires"Selon le Mali, le responsable européen omet "les progrès tangibles" de son armée contre les groupes terroristes, grâce notamment "à la stratégie de diversification des partenaires" décidée par le colonel Assimi Goita, Président de la Transition.Le ministère malien des Affaires étrangères "lance un appel à la raison, au sens de la mesure et à l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali".

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, charles michel, ue, diplomatie