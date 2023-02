https://fr.sputniknews.africa/20230221/le-concepteur-de-la-limousine-de-poutine-a-les-yeux-rives-sur-le-proche-orient-1057980743.html

Le concepteur de la limousine de Poutine a les yeux rivés sur le Proche-Orient et l'Afrique

La région ANMO (Afrique du Nord et Moyen-Orient) constituera la principale destination des exportations de voitures Aurus pour les années à venir, selon le ministre russe du Commerce.Aurus est la première marque russe de véhicules de classe premium, une gamme de voitures de luxe russes destinée aux chefs d’État et de gouvernement ainsi qu’aux personnes aisées. Un bureau-service pourrait ouvrir à Abou Dabi d'ici la fin de 2023, a déclaré le ministre Denis Mantourov en marge du salon d'armement IDEX 2023 qui se tient dans cette ville.Selon M.Mantourov, la Russie espère élargir ses fournitures, d'abord dans les régions du Proche-Orient. Des partenaires arabes participent en effet à ce projet. En décembre 2022, le ministre avait indiqué que l'assemblage d'Aurus aux Émirats arabes unis pourrait débuter en 2024.Une voiture pour PrésidentsCette marque s'est fait un nom le 7 mai 2018, quand une voiture Aurus a fait sa première apparition lors de la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine.La série Aurus est conçue depuis 2013 sur commande du ministère russe de l'Industrie et du Commerce. Elle comprend des modèles allant des limousines et tout-terrain aux berlines, motos et hélicoptères. Depuis 2021, les voitures sont fabriquées en série dans une usine à Yelabouga, ville dans située la république russe du Tatarstan.

