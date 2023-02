https://fr.sputniknews.africa/20230221/lafrique-reste-sur-le-qui-vive-face-aux-interventions-armees-etrangeres-selon-un-politologue-1057981809.html

L’Afrique reste sur le qui-vive face aux "interventions armées étrangères", selon un politologue

L'Afrique reste sur le qui-vive face aux "interventions armées étrangères", selon un politologue

L’Afrique a fait l’expérience des ingérences militaires étrangères et doit s’armer pour mieux y faire face, déclare à Sputnik Ian Liebenberg, professeur de... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Alors que l’Afrique du Sud s’apprête à participer aux exercices navals MOSI II avec la Russie et la Chine, les pays africains tentent de retenir les douloureuses leçons du passé.Les ingérences étrangères, qui ont déstabilisé le continent durant les dernières décennies, doivent pousser les puissances africaines à muscler leur politique de défense, explique ainsi à Sputnik Ian Liebenberg, politologue et professeur de sciences militaires de l'Université de Stellenbosch.L’expert militaire rappelle notamment que Washington, Paris et Londres ont durablement déstabilisé la Libye, "État autrefois stable et sans dette auprès de la Banque mondiale". Une intervention, aiguisée par les appétits occidentaux pour les hydrocarbures libyens, que les pays africains devraient toujours garder à l’esprit.L’Afrique doit par ailleurs garder à l’esprit que les États-Unis "projettent leur puissance militaire sur des milliers de kilomètres", grâce notamment à leur complexe militaro-industriel, pour atteindre "ceux qu’ils n’aiment pas". Même si l’apparition de nouveaux acteurs dans le domaine, comme la Chine ou l’Inde, peut changer la donne.Les BRICS pour aller plus loin?Face à ces interventions militaires étrangères, de nouveaux partenariats pourraient apparaître, y compris à travers des structures déjà existantes comme les BRICS. Conçu comme un appareil de coopération économique, le groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) pourrait être amené à se pencher sur des considérations militaires à plus long terme, envisage ainsi Ian Liebenberg.La guerre économique des États-Unis contre la Chine et la Russie, tous deux membres des BRICS pourrait en particulier redessiner les contours de l’organisation, selon le politologue.Les exercices navals MOSI II engagent trois membres des BRICS qui voient "leurs zones d’influence et d’activité militaire se développer de manière exponentielle", avait d’ailleurs noté récemment l’expert algérien de défense Akram Kharief, interrogé par Sputnik.

