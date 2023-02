https://fr.sputniknews.africa/20230220/lafrique-sait-qui-est-ennemi-louganda-denonce-les-colonisateurs-occidentaux-1057969475.html

L'Afrique sait qui est "ennemi": l’Ouganda dénonce les "colonisateurs occidentaux"

Alors que les "colonisateurs occidentaux" tentent de dicter à l’Afrique avec qui elle peut entretenir des liens, le continent ne cédera pas, juge auprès de... 20.02.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique comprend très bien qui est son ami et son ennemi, a estimé auprès de Sputnik le ministre ougandais des Affaires étrangères, Jeje Odongo. Pour lui, "il ne devrait pas y avoir d'ingérence à ce sujet" de la part de l’Occident.Question de "vie et de mort"L'Ouganda et la Russie entretiennent des relations depuis plus de 60 ans. De nombreux étudiants ougandais ont fait leurs études en Russie, a ajouté le ministre.Dans ce sillage, il a expliqué que la coopération militaire avec la Russie était une question de "vie et de mort" pour les nations africaines. Et de préciser que Kampala est déterminé à la préserver malgré la pression et les menaces de sanctions provenant de l'Occident.

