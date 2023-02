https://fr.sputniknews.africa/20230220/front-ukrainien-la-defense-russe-publie-son-bilan-quotidien-1057969881.html

Front ukrainien: la Défense russe publie son bilan quotidien

Un avion abattu, de multiples chars et véhicules de combat détruits, une nouvelle ville en RPD passée sous contrôle russe. La Défense a dévoilé le nouveau... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Pendant ces 24h, l'aviation et l'artillerie russe ont frappé 98 unités d'artillerie des forces de Kiev, ont abattu un Su-27 ukrainien près de la ville d’Izioum dans la région de Kharkov. Les systèmes de défense antiaérienne russes ont intercepté un projectile lancé par un HIMARS et détruit 15 drones, selon le communiqué du ministère russe de la Défense.Sur l'axe de Koupiansk, un char et trois véhicules ont été anéantis en 24h.Sur l’axe de Krasny Liman, le bilan des activités russes est de deux véhicules blindés, deux obusiers D-30, ainsi qu’un système radar de contre-batterie de production américaine AN/TPQ-37.Une nouvelle localité libéréeEn république populaire de Donetsk, la localité de Paraskeïevka près de Bakhmout/Artiomovsk est passée sous contrôle russe.Sur l’axe de Donetsk, les troupes russes ont détruit des véhicules de combat d'infanterie, trois véhicules blindés, deux lance-roquettes multiples Grad, un obusier D-30, un canon antichar Rapira et un système de contre-batterie AN / TPQ-36.Sur l’axe de Kherson, un canon automoteur Akatsiïa, un obusier Guiatsint, ainsi qu’un canon automoteur Gvozdika et trois obusiers D-30 ont été supprimés. De plus, près de la ville de Kherson, un stock de munitions ukrainien a été détruit.En outre, un char, deux véhicules blindés militaires, un obusier D-20 et deux obusiers D-30, ainsi que trois entrepôts de munitions ont été détruits sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié.

