Découverte d’une nouvelle espèce de moustique très dangereuse au Kenya

Le Kenya devient le sixième pays du continent noir à subir une invasion d’une nouvelle espèce de moustique. Celle-ci se propage rapidement et risque de... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Le Kenya risque de perdre les acquis réalisés dans sa lutte contre le paludisme après la découverte d'une nouvelle espèce de moustique qui propage la maladie dans le pays, relate le journal kenyan The Standard.L'espèce appelée Anopheles Stephensi a été découverte par des chercheurs de l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI), en collaboration avec la Division du programme national de lutte contre le paludisme (DNMP) du ministère de la Santé, indique le média. Elle a été détectée dans le district de Marsabit, puis confirmée au laboratoire du KEMRI.Une propagation rapideDans un communiqué, l'institut note que l'espèce, qui se propage rapidement, a été découverte lors d'une surveillance de routine des moustiques. Le Kenya devient le sixième pays du continent africain à subir une invasion de cette espèce, ajoute le journal.La découverte de cette espèce de moustiques risque de provoquer une augmentation des cas d’infection et de décès, avertissent des experts du KEMRI.Selon l'enquête sur les indicateurs du paludisme au Kenya de 2020, la prévalence du paludisme dans le pays s'élève à 5,8%, et 3,5 millions de nouveaux cas cliniques et 10.700 décès sont signalés chaque année, ajoute l’article.

avec Maghreb Arabe Presse

