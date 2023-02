https://fr.sputniknews.africa/20230220/debris-spatiaux-cinq-telescopes-russes-bientot-en-afrique-asie-et-en-amerique-latine-1057968191.html

Débris spatiaux: cinq télescopes russes bientôt en Afrique, Asie et en Amérique latine

Débris spatiaux: cinq télescopes russes bientôt en Afrique, Asie et en Amérique latine

Cinq télescopes russes seront bientôt déployés en Asie, en Afrique et en Amérique latine pour observer les débris spatiaux, a annoncé l'Institut de... 20.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-20T14:21+0100

2023-02-20T14:21+0100

2023-02-20T14:21+0100

russie

espace

sciences et tech

débris spatiaux

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/1d/1045415201_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_228f9e37f407879db631a4bad38151bc.jpg

"Dans le cadre de la deuxième étape du concours de l'Onu, prévue en 2024, il est prévu de placer cinq télescopes dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine", a indiqué l'Institut relevant de l'Académie des sciences de Russie sur sa chaîne Telegram.L’annonce a été faite en marge de la 60e session du Sous-comité technique et scientifique du Comité des Nations unies des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA), qui s’est déroulée du 6 au 17 février.À cette occasion, l’Institut a présenté un rapport sur l'état et les perspectives d'ISONscope, un programme mené conjointement avec le Bureau des affaires spatiales de l’Onu en vue de fournir des petits télescopes aux institutions universitaires et de recherche des pays en développement.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

russie, espace, sciences et tech, débris spatiaux, international