Ce qu’il faut attendre de la visite de Biden en Pologne

Parmi les objectifs tacites du déplacement de Joe Biden en Europe se trouve une volonté de "réprimer les voix pragmatiques prônant la paix" sur le continent... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Après une brève escale à Kiev où il a montré le soutien indéfectible de Washington à l’Ukraine, le Président américain a mis le cap sur Varsovie.L’un des objectifs de son déplacement dans la capitale polonaise serait d’étouffer les voix qui s’élèvent en Europe en faveur d’un règlement négocié de la crise ukrainienne, selon le Global Times chinois.La porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre avait précédemment annoncé que lors de sa visite en Pologne entre le 20 et le 22 février, Joe Biden aborderait la coopération bilatérale, ainsi que les efforts collectifs visant à soutenir l’Ukraine et à renforcer le potentiel de l’Otan en matière de dissuasion.Réprimer les voix pragmatiquesLe vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe) Konstantine Kossatchev lui fait écho eu égard à la campagne pré-électorale de Joe Biden. Il est égal au Président américain que dans son cadre des Ukrainiens devront participer à "un carnage insensé". En ce qui concerne la Pologne, M.Kossatchev signale que le Président américain y va, "en héros" afin de "montrer où se trouve le centre de l’Union européenne privilégié par Washington".Le Global Times signale cependant, en s’appuyant sur l’avis de ses experts, que si la Russie obtient un contrôle total dans l’est de l'Ukraine, Moscou pourra déclarer l'arrêt de "l'opération militaire spéciale", puis une nouvelle base de pourparlers serait créée.Les pays occidentaux devront reconsidérer la manière de gérer la situation avec une attitude plus pragmatique, et la divergence entre les pays européens pro-paix et les États-Unis pro-guerre pourrait réapparaître, ont déclaré les analystes.Accroître la présence US et dissuader la RussieLe Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré pour sa part à la chaîne de télévision américaine CBS que les États-Unis et la Pologne négociaient l’accroissement de la présence militaire américaine dans son pays.Il a également exprimé sa gratitude pour les armes fournies par les États-Unis et a réitéré l'importance de l'Otan pour dissuader la Russie.Une expansion à l’estDes projets qui sont tout à fait contraires aux mesures proposées par la Russie aux États-Unis et à l’Otan en décembre 2021 portant sur les garanties de sécurité de la Russie et des États membres de l’Alliance.Les documents prévoyaient notamment d’arrêter l’élargissement de l’Otan à l’est, de ne pas déployer de militaires ni d’armements supplémentaires en dehors des pays dans lesquels ils se trouvaient en mai 1997, avant l’adhésion à l’Alliance des pays d’Europe de l’Est.

