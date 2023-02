https://fr.sputniknews.africa/20230219/le-president-kenyan-sen-prend-au-fmi-et-a-la-banque-mondiale-pour-leur-approche-de-lafrique-1057961984.html

Le Président kényan s’en prend au FMI et à la Banque mondiale pour leur approche de l’Afrique

Le Président kényan s’en prend au FMI et à la Banque mondiale pour leur approche de l’Afrique

Imaginer "l'Afrique comme une partie prenante légitime". C’est ce que propose le Président kényan en marge du sommet de l’Union africaine. Critique envers le... 19.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-19T20:42+0100

2023-02-19T20:42+0100

2023-02-19T20:42+0100

afrique

kénya

william ruto

banque mondiale (bm)

fonds monétaire international (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055852815_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2d75a241b96f855a0dd5b003d2f122fa.jpg

Le chef de l’État kényan, William Ruto, a critiqué l’attitude de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) envers l’Afrique, tout en soulignant que ces institutions étaient bien capables de transformer le continent, relate l’agence de presse turque Anadolu.L’impact des conflitsWilliam Ruto a appelé les deux organisations internationales à mieux refléter l'africanisation dans leurs aspects. Et d’ajouter:Cet appel intervient alors que l'Afrique est confrontée à d'importants défis économiques dus aux conflits, aux maladies et aux troubles politiques. À cet égard, William Ruto a souligné l’importance de fournir un soutien financier aux pays africains alors qu’ils aspirent au développement.

afrique

kénya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, kénya, william ruto, banque mondiale (bm), fonds monétaire international (fmi)