https://fr.sputniknews.africa/20230219/la-defense-russe-presente-un-nouveau-bilan-de-ses-activites-sur-le-front-ukrainien-1057960092.html

La Défense russe présente un nouveau bilan de ses activités sur le front ukrainien

La Défense russe présente un nouveau bilan de ses activités sur le front ukrainien

Le ministère russe de la Défense a publié le bilan quotidien de ses activités liées à l'opération spéciale en Ukraine. Il énumère le matériel militaire... 19.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-19T15:18+0100

2023-02-19T15:18+0100

2023-02-19T15:18+0100

donbass. opération russe

défense

russie

ukraine

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/13/1057959943_0:305:3081:2038_1920x0_80_0_0_f6aa05f8ba075eda82214036c4c50515.jpg

En 24 heures, l'artillerie russe a détruit un char, trois blindés, deux obusiers D-30 et un D-20, mais aussi deux dépôts de munitions et de carburant de l'armée ukrainienne, sur les axes du Sud de Donetsk et de Zaporojié.Sur l'axe de Kherson, cinq véhicules, un obusier automoteur Akatsiya, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier tracté Msta-B ont été frappés, ainsi que quatre dépôts de munitions, indique un communiqué de la Défense russe.Sur l'axe de Koupiansk, deux blindés, un véhicule et un lance-roquettes multiple Grad ont été détruits en 24 heures.Des drones abattusSur l'axe de Krasny Liman, le bilan est de six blindés, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier D-20.Sur l'axe de Donetsk, l'Ukraine a perdu trois blindés, six véhicules, des obusiers D-20 et D-30, un obusier automoteur polonais Krab, un système antiaérien polyvalent mobile Bouk-M1, mais aussi deux radars américains, AN/TPQ-50 et AN/TPQ-36, et un dépôt de munitions.La défense antiaérienne a abattu en 24 heures six drones ukrainiens. La Russie a également frappé un poste de déploiement d'une unité de drones dans la région de Khmelnitski.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, ukraine, conflit ukrainien