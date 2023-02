https://fr.sputniknews.africa/20230219/de-fortes-explosions-retentissent-au-centre-de-donetsk-1057958408.html

De fortes explosions retentissent au centre de Donetsk

Ce dimanche, de fortes explosions ont retenti dans le centre de Donetsk. Les troupes ukrainiennes ont bombardé la ville, les obus ont touché les alentours du... 19.02.2023, Sputnik Afrique

Sept personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments endommagés lors du pilonnage ukrainien de Donetsk, ce 19 février. Les tirs ont notamment touché une école, une bibliothèque, ainsi que le bâtiment du parquet, selon un correspondant de Sputnik.Le centre conjoint de contrôle et coordination des questions liées aux crimes de guerre ukrainiens a fait part de 40 projectiles tirés de lance-roquettes multiples en 2 minutes.La circulation d'un certain nombre de lignes de trolleybus et d'une ligne de tramway a été interrompue en raison des bombardements, a fait savoir le maire, Alexei Koulemzine.

