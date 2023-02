https://fr.sputniknews.africa/20230218/une-gratitude-sans-limite-le-francais-secouru-par-la-flotte-russe-dans-latlantique-raconte-1057954543.html

"Une gratitude sans limite": le Français secouru par la Flotte russe dans l’Atlantique raconte

"Une gratitude sans limite": le Français secouru par la Flotte russe dans l’Atlantique raconte

Secouru fin janvier par les marins russes de la Flotte du Nord sur son yacht en détresse dans l’Atlantique, le Français Lucas Monteu a fait part de son... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T17:31+0100

2023-02-18T17:31+0100

2023-02-18T17:31+0100

france

russie

naufrage

voyageur

français

cap-vert

atlantique

sauvetage

guyane française

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104240/06/1042400663_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_1aea1c83eff5b18dbf6b2cb5bcb93060.jpg

La Défense russe a rendu publique la séquence montrant le sauvetage d’un naufragé français dans l’Atlantique en janvier par la Flotte russe du Nord. Dans cette vidéo, il raconte ce à quoi il a fait face.Le passage entre le Cap vert et la Guyane française n’a pas été facile pour Lucas Monteu, seul à bord, en janvier. S’il espérait tenir deux ou trois semaines de plus, la tempête a complètement perturbé ses projets. L’eau a commencé à s’infiltrer, la situation empirait.Sauvetage miraculeuxLe pétrolier faisait partie de la flotte dirigée par la frégate Amiral Gorchkov. Il a dévié de sa route pour gagner la zone de l’accident."Une gratitude sans limite"L’équipage russe a aidé le Français et son chien à monter à son bord, Lucas a reçu les premiers soins. Par la suite, cela leur a pris plus d'une semaine pour se rendre au Cap, en Afrique du Sud, où le groupe du pétrolier devait faire escale."Chaque membre de l'équipage a été plus qu'amical avec moi et mon chien, et nous avons été accueillis comme des ambassadeurs", a confié M.Monteu. Les parents de l'aventurier ont envoyé une lettre à l'ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov, pour remercier les marins russes d'avoir sauvé leur fils et son chien.

france

russie

cap-vert

atlantique

guyane française

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, russie, naufrage, voyageur, français, cap-vert, atlantique, sauvetage, guyane française