https://fr.sputniknews.africa/20230218/six-personnes-tuees-dans-plusieurs-fusillades-dans-le-mississippi-1057949148.html

Six personnes tuées dans plusieurs fusillades dans le Mississippi

Six personnes tuées dans plusieurs fusillades dans le Mississippi

Six personnes ont été tuées et une autre a été blessée vendredi dans une série de fusillades dans le comté de Tate, dans le Mississippi, selon les autorités... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T06:53+0100

2023-02-18T06:53+0100

2023-02-18T06:53+0100

international

états-unis

fusillade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/18/1045395607_0:63:1920:1143_1920x0_80_0_0_3f4b01c291b95e67244af4c4d9a02466.jpg

Un suspect, qui a été arrêté, est actuellement en garde à vue, a indiqué le shérif du comté de Tate, Brad Lance. Le suspect a d'abord tué le conducteur d'une voiture à Arkabutla, une petite ville au nord du Mississippi, avant de se rendre au domicile de son ex-femme. Il a ensuite tiré et tué son ex-femme avant d'être arrêté par la police, selon la même source. Sur une petite route derrière la maison du suspect, les autorités ont trouvé deux hommes qui avaient été tués par balle. L'un a été retrouvé sur la route et l'autre dans un véhicule, a précisé Lance. Deux autres victimes ont été retrouvées tuées par balle dans une maison située près du domicile du suspect, a déclaré Lance, ajoutant que le suspect pourrait être lié aux victimes. Lance a déclaré qu'une autre personne a été blessée dans la fusillade. Les États-Unis ont connu plus de 600 fusillades de masse pendant trois années consécutives, a indiqué en novembre dernier l'ONG Gun Violence Archive (GVA).

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, états-unis, fusillade