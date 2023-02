https://fr.sputniknews.africa/20230218/partenaires-surs-et-importants-poutine-envoie-un-message-au-sommet-de-lunion-africaine-1057952083.html

"Partenaires sûrs et importants": Poutine envoie un message au sommet de l’Union africaine

"Partenaires sûrs et importants": Poutine envoie un message au sommet de l’Union africaine

Vladimir Poutine a envoyé un message de salutation à la 36e Assemblée de l’Union africaine, mécanisme "efficace" de coopération humanitaire, économique et... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T12:39+0100

2023-02-18T12:39+0100

2023-02-18T12:39+0100

vladimir poutine

union africaine (ua)

sommet

sommet russie-afrique (2019)

message de salutation

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0e/1056502975_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_668d7d9e59b04480e8397e746bfc0ed0.jpg

Le Président russe a salué dans un message publié sur le site du Kremlin l’ouverture de la 36e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Union africaine.Vladimir Poutine a qualifié l’institution de "mécanisme efficace de coopération humanitaire, économique et politique multilatérale" qui joue un rôle important pour renforcer "le bon voisinage, la sécurité et la stabilité sur le continent africain".Il a indiqué que le premier sommet Russie-Afrique tenu en 2019 avait permis d’intensifier des relations traditionnellement amicales au niveau multilatéral.Partenaires sûrs et importantsIl a déclaré compter sur une nouvelle rencontre à Saint-Pétersbourg et sur "la poursuite d’un travail conjoint constructif pour le bien de nos pays et peuples, dans l’intérêt d’un développement pacifique et prospère du continent africain".Les dirigeants africains se réunissent samedi 18 et dimanche 19 février pour le sommet annuel de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba avec pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Au moins 35 Présidents et quatre Premiers ministres participeront au sommet, selon le gouvernement éthiopien.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, union africaine (ua), sommet, sommet russie-afrique (2019), message de salutation, afrique