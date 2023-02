https://fr.sputniknews.africa/20230218/le-projet-des-sanctions-antirusses-se-dessinait-deja-en-decembre-2021-1057953779.html

Le projet des sanctions antirusses se dessinait déjà en décembre 2021

Le projet des sanctions antirusses se dessinait déjà en décembre 2021

Deux mois avant que l’opération spéciale russe en Ukraine n’ait été annoncée, l’Union européenne commençait déjà à élaborer des sanctions visant la Russie... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T15:56+0100

2023-02-18T15:56+0100

2023-02-18T15:56+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

états-unis

union européenne (ue)

maison blanche

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/11/1045362943_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_c268520bc3113a9afed311c02f574efa.jpg

L’Union européenne, de concert avec les États-Unis, avait commencé à concevoir de possibles sanctions antirusses bien avant le conflit ukrainien, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen.C’est depuis le mois de décembre 2021 que son cabinet avait commencé à coopérer avec la Maison-Blanche sur ce point, tout en espérant ne pas les appliquer, a-t-elle précisé lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Et d’ajouter qu’il y a plus d’un an que les États-Unis avaient commencé à exposer "leurs données de renseignement" quant à une intervention russe en Ukraine.Pourtant, neuf lots de sanctions européennes contre la Russie ont été introduits depuis, le dixième étant envisagé mais toujours pas coordonné.Plus de productionMme Von der Leyen s'est prononcée en faveur d'une augmentation globale de la pression sur la Russie, mais aussi d'une augmentation de la fourniture d'armes et de munitions à l'Ukraine. À ces fins, elle plaide pour une production de masse de l'industrie européenne.

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, états-unis, union européenne (ue), maison blanche, sécurité