https://fr.sputniknews.africa/20230218/le-pont-des-suicides-deux-femmes-se-tuent-sous-les-yeux-des-pompiers-dans-lest-de-la-france-1057954179.html

Le pont des suicidés: deux femmes se tuent sous les yeux des pompiers dans l’est de la France

Le pont des suicidés: deux femmes se tuent sous les yeux des pompiers dans l’est de la France

Deux femmes se sont jetées dans le vide depuis le pont de Cruseilles, en Haute-Savoie. Les secours sont restés impuissants. Le pont, merveille d’architecture... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T16:23+0100

2023-02-18T16:23+0100

2023-02-18T16:23+0100

france

suicide

pont

haute-savoie

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104245/18/1042451867_0:94:1921:1174_1920x0_80_0_0_83f1fa7d9daacaddf575738cb6f604c4.jpg

Le pont de Cruseilles (Haute-Savoie) voit sa réputation noircie un peu plus, alors que deux femmes ont sauté depuis le parapet ce 16 février, rapporte Le Dauphiné Libéré. Les deux victimes, âgée de 35 et 39 ans, ont enjambé la barrière et se sont laissées tomber dans le vide. Une chute de 150 mètres de haut.Les pompiers, qui se trouvaient à proximité pour un entraînement, n’ont pas pu empêcher les deux femmes de commettre l’irréparable. Leurs corps ont plus tard été retrouvés dans les gorges. Le parquet de Thonon-les-Bains a ouvert une enquête, qui a été confiée à la brigade de gendarmerie de Cruseilles.Le pont mauditLe pont suspendu Charles-Albert, construit au XIXe siècle, est très couru des touristes en période estivale. Interdit à la circulation, il doit sa célébrité à ses tours crénelées qui soutiennent deux douzaines de câbles.Malheureusement, le lieu est aussi connu pour être le théâtre de nombreux suicides. Parfois plusieurs en une seule journée. Mi-septembre, un quadragénaire avait ainsi sauté dans le vide, quelques heures à peine après que le corps d’un jeune homme de 19 ans a été tiré des gorges des Usses en contrebas.Chaque année, une quinzaine de suicides en moyenne sont à déplorer en ces lieux. Fin 2021, le département avait d’ailleurs lancé un projet de sécurisation du pont, pour tenter de juguler cette sinistre épidémie.

france

haute-savoie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, suicide, pont, haute-savoie, faits divers