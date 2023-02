https://fr.sputniknews.africa/20230218/la-tunisie-ordonne-lexpulsion-de-la-plus-haute-responsable-syndicale-de-lue-1057955716.html

La Tunisie ordonne l'expulsion de la plus haute responsable syndicale de l'UE

La Tunisie ordonne l'expulsion de la plus haute responsable syndicale de l'UE

La plus haute responsable de la Confédération européenne des syndicats a été déclarée "persona non grata" en Tunisie et devra quitter le pays. 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T20:24+0100

2023-02-18T20:24+0100

2023-02-18T20:41+0100

tunisie

maghreb

ue

expulsions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

Le président tunisien Kais Saied a ordonné samedi l'expulsion de la plus haute responsable syndicale de l'Union européenne pour des déclarations qualifiées par Tunis d'"ingérence flagrante" dans les affaires intérieures du pays, a annoncé la présidence.Mme Lynch "a pris part à une manifestation organisée par l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et a tenu des propos qui constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie", selon le communiqué. Les autorités lui donnent 24 heures pour quitter le pays.Plus tôt dans la journée, la responsable syndicale européenne avait pris part à une manifestation organisée à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT dans la ville portuaire de Sfax (centre-est).Manifestations syndicalesIl s'agissait d'une des nombreuses manifestations organisées simultanément dans plusieurs villes du pays pour protester contre l'arrestation fin janvier d'Anis Kaabi, responsable pour la branche autoroutes de l'UGTT, et contre la dégradation de la situation économique.S'adressant à la foule, Mme Lynch a déclaré notamment que le gouvernement tunisien devait "s'asseoir et négocier avec l'UGTT pour trouver une solution" afin d'améliorer la situation politique et économique actuelle.L'UGTT a annoncé des sit-in et rassemblements contre la politique du chef de l'Etat pour les semaines à venir, avec comme point culminant une marche à Tunis le 11 mars.

tunisie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

tunisie, maghreb, ue, expulsions