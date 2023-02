https://fr.sputniknews.africa/20230218/kiev-prepare-une-provocation-avec-des-civils-tues-dans-la-region-de-kherson-1057949901.html

Kiev prépare une provocation avec des civils tués dans la région de Kherson

Kiev prépare une provocation avec des civils tués dans la région de Kherson

L’Ukraine prépare une provocation dans une ville qui a été contrôlée pendant huit mois par les forces russes. Kiev se propose de faire passer les civils tués... 18.02.2023, Sputnik Afrique

Kiev se propose de présenter les civils tués par les frappes ukrainiennes comme victimes des forces armées russes, prévient le chef de l’administration de la ville de Sniguiriovka dans la région de Kherson, Iouri Barbachov.Selon M.Barbachov, pendant les huit mois où la ville était contrôlée par les militaires russes, elle était pilonnée par les Ukrainiens pratiquement chaque semaine.Une ville rattachée à la RussieL’Ukraine a lancé des répressions contre les habitants de la ville qui avaient bénéficié de l’aide humanitaire distribuée par les autorités russes. Leurs maisons sont marquées de signes spéciaux.Le district de Sniguiriovka qui faisait partie de la région ukrainienne de Nikolaëv s’est rattaché à la région de Kherson après le référendum sur l’appartenance à la Russie.Sniguiriovka a été occupée par les forces ukrainiennes après le retrait des militaires russes de la rive droite du Dniepr et l’évacuation d’un grand nombre de civils.Mise en scène de BoutchaLe 2 avril, Kiev s’était mis à diffuser des informations sur de nombreux civils tués dans la ville de Boutcha. Le lendemain, le ministère russe de la Défense avait déclaré que toutes les photos et vidéos publiées par la partie ukrainienne sur les crimes que les militaires russes auraient commis dans la ville étaient des faux. Le ministère avait indiqué qu’aucun habitant n’avait été victime d’actions violentes pendant que la ville était contrôlée par l’armée russe.Le ministère avait signalé que cette dernière avait quitté la ville le 30 mars et que des "témoignages" n’avaient été publiés que trois jours plus tard, lorsque la télévision et le Service de sécurité ukrainiens s’étaient rendus dans la ville.

