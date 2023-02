https://fr.sputniknews.africa/20230217/un-sauvetage-miraculeux-en-turquie-12-jours-apres-le-seisme-devastateur---video-1057946802.html

Un sauvetage miraculeux en Turquie, 12 jours après le séisme dévastateur - vidéo

Un sauvetage miraculeux en Turquie, 12 jours après le séisme dévastateur - vidéo

Les secouristes turcs ont sauvé un homme de 45 ans, douze jours après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. 17.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-17T21:32+0100

2023-02-17T21:32+0100

2023-02-17T21:32+0100

turquie

séisme

hatay

secouristes

international

sauvetage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104295/90/1042959097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23c9802b129c8437143e0521a768ca8d.jpg

Un homme enseveli sous les décombres depuis le séisme du 6 février, en a été sorti vivant 278 heures après le début des opérations de sauvetage en Turquie, a annoncé l’agence de presse turque Anadolu.Le miraculé a été hospitalisé.Une secousse de magnitude 7,8 s’est produite le 6 février dans le sud-est de la Turquie. Elle a été suivie d’une autre -de magnitude 7,6- quelques heures plus tard. Le tremblement de terre, ressenti dans 11 provinces turques, a également touché la Syrie voisine.Des centaines de répliques ont été enregistrées dans la région les jours suivants.Le séisme a fait 39.672 morts et 105.505 blessés; plus de 105.000 bâtiments se sont effondrés, a annoncé ce jeudi 17 février le ministre turc de l’Intérieur. En Syrie, le bilan s’élève à 8.500 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

turquie

hatay

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, séisme, hatay, secouristes, international, sauvetage