Un ancien joueur de foot algérien dans un film sur la mafia italienne?

Tout sportif est amené tôt au tard à une quelconque reconversion. Un joueur de football algérien a pour sa part choisi le monde du cinéma, et va tourner dans... 17.02.2023, Sputnik Afrique

L’ex-défenseur des Fennecs LiassineCadamuro-Bentaïba aurait décroché un rôle dans un documentaire consacré à un ancien parrain de la mafia italienne, relate le site algérien d’information Algerie360, citant la presse italienne.Le documentaire qui sera, selon la même source, diffusé sur la plateforme Netflix, retracera la vie de Salvatore Riina, alias Toto Riina, l’un des membres les plus influents de la mafia sicilienne (Cosa nostra).Selon Algerie360, le rôle que Liassine Cadamuro jouera dans le film reste pour l’instant un mystère.L’Algérien compte 15 sélections en équipe nationale depuis 2012. Il a évolué dans les clubs de Sochaux, de Nîmes Olympique ou de l’Athlético Marseille en France,ainsi qu’au Real Sociedad en Espagne.D’autres reconversions d’internationaux africainsSelon le portail Afrique Sport, plusieurs footballeurs du continentauraient viré vers d’autres activités surprenantes. Georges Weah, seul Africain ayant obtenu le Ballon d’or européen, est aujourd’hui Président du Libéria. Il a entre autre porté le maillot du PSG en France, du Milan AC en Italie.Jimmy AdjoviBoco, quinquagénaire et ancien capitaine des Écureuils du Bénin, s’est reconverti en tant que garagiste (gérant d’un garage mécanique).Gadji Celi Saint-Joseph, ancienne gloire et ex-capitaine de l’équipe nationale ivoirienne, pousse aujourd’hui la chansonnette.Roger Milla, grâce auquel le Cameroun fût la première nation africaine à disputer les huitièmes de finale de Coupe du Monde en 1990, est ambassadeur itinérantnommé par décret présidentiel.

