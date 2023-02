https://fr.sputniknews.africa/20230217/recul-du-niveau-de-la-mer-en-algerie-y-a-t-il-un-lien-avec-les-seismes-en-turquie-1057941767.html

Recul du niveau de la mer en Algérie: y a-t-il un lien avec les séismes en Turquie?

Après la constatation du recul de la mer de Marmara de plusieurs mètres, en Turquie, un phénomène pareil a été observé au large de certaines zones côtières d’Algérie.Les internautes ont partagé ces derniers jours sur les réseaux sociaux des images montrant un recul du niveau de la mer de plusieurs mètres. Le phénomène les a inquiétés sur fond des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie, la Syrie et des pays voisins début février.Rien de graveLa cellule de communication du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, interrogée par TSA Algérie le 16 février, a confirmé la constatation du fait dans "certains abris de pêche mais aussi dans les grands ports de pêche".Selon la source, il s’agit d’un phénomène normal qui a lieu "chaque année à la même période au mois de février". Elle a souligné qu’il n’y avait pas de lien direct avec l’activité sismique et "pas d’inquiétude à avoir".Le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a partagé le même avis rassurant auprès du média.En outre, le président de la chambre de la pêche à Bouharoun, Salah El Bahri, a affirmé dans une vidéo diffusée le 15 février que ce changement du niveau des eaux s’expliquait par le croisement des courants au niveau de la Méditerranée.

