Le Président nigérian ordonne le maintien en circulation de billets en petites coupures

Muhammadu Buhari a ordonné le 16 février le maintien en circulation de billets en petites coupures, remplacés récemment par de nouveaux billets, afin de... 17.02.2023, Sputnik Afrique

S'exprimant à la télévision, le Président nigérian a défendu l'introduction des nouveaux billets qui, selon lui, permettra de limiter l'achat de voix lors de l'élection présidentielle prévue le 25 février.Mais Muhammadu Buhari s'est aussi dit sensible aux difficultés actuelles de la population.Les anciens billets de 200 nairas seront valables jusqu'au 10 avril et coexisteront avec les nouveaux billets de 200, 500 et 1.000 nairas.Le Président a également demandé à la Banque centrale de faire en sorte que les nouveaux billets soient plus facilement disponibles.

