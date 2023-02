https://fr.sputniknews.africa/20230217/le-nigeria-va-deployer-plus-de-400000-agents-de-securite-avant-lelection-presidentielle-1057946534.html

Le Nigeria va déployer plus de 400.000 agents de sécurité avant l'élection présidentielle

Le Nigeria va déployer plus de 400.000 agents de sécurité avant la présidentielle de la semaine prochaine, par crainte que des extrémistes ou des... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Plus de 400.000 agents de sécurité seront déployés au Nigeria avant l'élection présidentielle de la semaine prochaine. Les forces de sécurité seront également disponibles en cas de manifestations violentes, a déclaré à la presse Usman Baba, inspecteur général de la police nigériane. Au moins deux agents de sécurité garderont chacun des 175.000 bureaux de vote répartis dans les 36 États du pays, a précisé le chef de la police nigériane. Le chef de la police a également fait part de ses inquiétudes quant à la pénurie actuelle d'argent et d'essence dans de nombreux États nigérians. Des protestations violentes et des attaques contre des banques ont déjà eu lieu, et la situation pourrait entraîner un surcroît de travail pour des forces de sécurité déjà débordées, a-t-il souligné. Le pays d'Afrique de l'Ouest s'apprête à élire le 25 février un nouveau Président.

