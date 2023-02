https://fr.sputniknews.africa/20230217/la-france-nexige-plus-de-test-pcr-pour-les-voyageurs-venant-de-chine-1057938736.html

La France n'exige plus de test PCR pour les voyageurs venant de Chine

Les autorités françaises ont décidé de ne plus exiger de test PCR négatif de moins de 48 heures pour les voyageurs venant de Chine, une mesure qui avait été... 17.02.2023, Sputnik Afrique

"À compter du 16 février, les voyageurs en provenance de Chine à destination de la France ne sont plus soumis à l'obligation de présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif de moins de 48 heures ainsi que la déclaration sur l'honneur relative à la Covid-19", selon un communiqué publié jeudi soir par l'ambassade de France à Pékin."Les dépistages aléatoires à l'arrivée sont également supprimés", ajoute le texte, qui précise que le port d'un masque chirurgical à bord des avions reste obligatoire.Ces mesures, qui concernaient les voyageurs âgés de 11 ans et plus. Comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore les États-Unis avaient pris ce genre de précautions, qui sont depuis progressivement levées.

