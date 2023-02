https://fr.sputniknews.africa/20230217/cette-star-dorigine-malienne-devient-legerie-dune-celebre-marque-de-cosmetiques-1057943366.html

Cette star d’origine malienne devient l’égérie d'une célèbre marque de cosmétiques

Aya Nakamura, chanteuse française d’origine malienne, est nommée ambassadrice mondiale de la marque de cosmétiques Lancôme. L’artiste francophone la plus... 17.02.2023, Sputnik Afrique

La marque de luxe Lancôme a lancé une collaboration avec Aya Nakamura, chanteuse d’origine malienne, connue pour ses tubes Djadja ou La dot. Elle sera l'égérie d'une collection de cosmétiques qui sera dévoilée en mars."Nous ne pourrions pas être plus fiers d’accueillir la sensation musicale mondiale et lauréate de plusieurs prix Aya Nakamura dans la famille Lancôme en tant que nouvel ambassadeur mondial", a déclaré l’entreprise sur les réseaux sociaux.La chanteuse sera ainsi la troisième personnalité noire après l’actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong’o et l’Américaine Zendaya à représenter la marque.Racines maliennesNée à Bamako, Aya Nakamura est arrivée en France, avec sa famille, à l’âge de 5 ans. Naturalisée française en 2021, elle n’a jamais oublié ses racines. En 2015 l’artiste a réalisé un concert au stade Modibo-Keïta à Bamako en consacrant un titre à l'une des chanteuses maliennes les plus connues, Oumou Sangaré.En 2022 Aya Nakamura a été l’artiste française la plus streamée dans le monde.

