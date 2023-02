https://fr.sputniknews.africa/20230216/une-femme-secourue-en-turquie-11-jours-apres-le-seisme-1057937857.html

Une femme secourue en Turquie 11 jours après le séisme

Onze jours après le puissant séisme, les secouristes ont sorti des décombres une femme encore en vie dans le sud-est de la Turquie, selon l’agence de presse... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Une femme ensevelie sous les décombres depuis le tremblement de terre du 6 février a été sauvée dans le sud-est de la Turquie, relate l’agence de presse turque Anadolu.Elle a été secourue à la 258e heure des opérations de recherche et de sauvetage, est-il précisé.Des secousses de magnitude 7,8 et 7,6 se sont produites le 6 février avec un intervalle de neuf heures dans la province turque de Kahramanmaras. Suivies de centaines de répliques, elles ont été ressenties dans les pays voisins. La Syrie a aussi été très lourdement touchée. La Turquie a signalé plus de 35.000 morts et plus de 105.000 blessés. En Syrie, le bilan s’élève à 8.500 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

