Tirs de missiles à basses altitudes: des Su-25 russes frappent des cibles ukrainiennes

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant des avions d'attaque au sol russes Su-25 en action dans une zone de l'opération spéciale. 16.02.2023, Sputnik Afrique

Les équipages ont effectué des tirs de missiles contre des installations et des équipements militaires des forces armées ukrainiennes. Les tâches ont été accomplies par paire et à basse altitude. Après les tirs, les équipages manœuvrent, utilisant des leurres, et retournent à leur base.

