Les États-Unis ne poussent pas l'Ukraine à tenter de reprendre la Crimée, selon Politico

L’administration américaine hésite quant à une éventuelle offensive ukrainienne pour reprendre la Crimée. Ceci serait une ligne rouge pour la Russie, a fait... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Washington n'encourage pas Kiev à reprendre le contrôle de la Crimée, a fait savoir le 15 février le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une conversation en ligne avec un groupe d'experts, selon les sources de Politico.Selon le chef de la diplomatie américaine, la tentative ukrainienne de reprendre la Crimée, rattachée à la Russie en 2014, serait une ligne rouge et déclencherait une réponse militaire plus large.Dans le même temps, l'administration américaine souligne que la décision finale appartient à Kiev, et non à Washington.Plus tôt, l'Ukraine a annoncé à plusieurs reprises son intention de reprendre le contrôle de la Crimée, y compris par la force. Pour autant, selon le renseignement américain, l'Ukraine n'est pas encore en mesure d'organiser une offensive sur la péninsule, faute de moyens. Vladimir Poutine, à son tour, a averti que la Russie défendrait son territoire avec tous ses moyens.Le chef de la diplomatie américaine entame ce 16 février une nouvelle tournée européenne: il se rendra en Allemagne où il participera vendredi et samedi à la conférence de Munich sur la sécurité. L’événement sera largement consacré au soutien militaire envers l'Ukraine. Anthony Blinken visitera ensuite la Turquie et la Grèce.

