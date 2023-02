https://fr.sputniknews.africa/20230216/la-tanzanie-met-a-flot-le-plus-grand-navire-dafrique-de-lest--photos-1057931591.html

La Tanzanie met à flot le plus grand navire d'Afrique de l'Est – photos

La Tanzanie met à flot le plus grand navire d'Afrique de l'Est – photos

Un bateau pouvant transporter 1.200 passagers, 400 tonnes de marchandises, 20 petits véhicules et trois camions a été inauguré en Tanzanie. Il est prévu qu'il... 16.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-16T10:51+0100

2023-02-16T10:51+0100

2023-02-16T10:51+0100

afrique

tanzanie

bateau

lac victoria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104234/77/1042347716_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_01c83c0bba0f5e5050f68b0f194f713d.jpg

La Tanzanie a mis à flot sur le lac Victoria, le 12 février, le plus grand navire de passagers et de marchandises en eau douce jamais construit en Afrique de l'Est, relate The EastAfrican.Le bateau, baptisé MV Mwanza Hapa Kazi Tu, peut transporter 1.200 passagers, 400 tonnes de marchandises, 20 petits véhicules et trois camions, selon le site.Il disposera d'une section super-VIP pour les dirigeants nationaux ainsi que de sièges VIP réguliers, dont une section de première classe d’une capacité de 60 personnes, une classe affaires de 100 personnes et une deuxième classe de 200 personnes. La classe économique pourra accueillir 834 passagers.Pour le moment, sa construction est achevée à 82%.De plus, il a expliqué que la prochaine phase comprenait la finition de l'esthétique interne, comme la peinture, l’installation des climatiseurs, des lits et des toilettes, ainsi que la mise en place des équipements de navigation.La construction du navire a débuté en janvier 2019 et a été menée par deux entreprises sud-coréennes, Gas Entec et KangNam Corporation. Il fait 92,6 m de long, 17 m de large et 20 m de haut. Une fois terminé, il pèsera 3.500 tonnes.Il coûtera aux contribuables plus de 43 millions de dollars.Stimuler la croissance économiqueIl est prévu que le navire navigue sur le lac Victoria et constitue une voie de transport et de commerce essentielle entre Jinja et Portbell en Ouganda, Kisumu au Kenya, et Mwanza, Bukoba, Kemondo et Musoma en Tanzanie.Le gouvernement tanzanien s'attend à ce que le MV Mwanza Hapa Kazi Tu stimule la croissance économique.

afrique

tanzanie

lac victoria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, tanzanie, bateau, lac victoria