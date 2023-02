La Chine croit nécessaire de mener une enquête sur le sabotage des Nord Stream

https://fr.sputniknews.africa/20230216/la-chine-croit-necessaire-de-mener-une-enquete-sur-le-sabotage-des-nord-stream-1057930459.html

La Chine considère qu’il est nécessaire de mener une enquête objective, impartiale et professionnelle sur le sabotage des Nord Stream et d’engager les responsables en justice, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’un point de presse.Pour ce dernier, les explosions sur les gazoducs ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale quant à la sécurité des infrastructures transnationales.Un "acte de terrorisme"Le 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine a qualifié cela d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons pour responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".Le 8 février, le journaliste américain Seymour Hersh a affirmé dans un article que des plongeurs de l’US Navy avaient posé des explosifs sur les pipelines et qu’ils avaient été activés trois mois plus tard par les Norvégiens.La Maison-Blanche, la CIA et la Norvège ont démenti dans la foulée.Il est à noter que l’enquête du reporter n’a pas reçu une grande couverture dans la presse étrangère.

