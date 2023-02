https://fr.sputniknews.africa/20230215/somalie-plus-de-200-terroristes-tues-en-une-semaine-1057928363.html

Plus de 200 terroristes tués en une semaine en Somalie

Plus de 200 terroristes tués en une semaine en Somalie

Le gouvernement somalien a annoncé l'élimination de plus de 200 terroristes en une semaine dans le sud et le centre du pays. 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T21:03+0100

2023-02-15T21:03+0100

2023-02-15T21:03+0100

somalie

afrique subsaharienne

terrorisme

al shabab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1f/1045158724_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_cd8fa2c19c4502961c6063997cb8de9b.jpg

Plus de 200 membres du groupe terroriste Al-Shabab* ont été tués en une semaine dans des opérations sécuritaires dans les régions du sud et du centre de la Somalie, a annoncé ce mercredi 15 février le ministre de l'Information, Daoud Aweis Jama.La dernière offensive menée contre le groupe lié à Al-Qaïda* par l'armée somalienne en coopération avec les forces régionales a permis de saisir des équipements militaires, selon le ministre. Les forces de l'armée ont intensifié leur offensive contre les éléments terroristes dans les zones situées à Galmudug, Hirshabelle, Somalie-du-Sud-Ouest et Jubaland, a-t-il fait savoir. De nombreux terroristes se sont rendus pendant l'opération, dont un commandant et un expert en bombes. De son côté, le porte-parole du ministère de la Défense a annoncé que l'opération en cours a permis de libérer neuf villages des mains des terroristes, dont de nombreuses bases ont été détruites.* Organisation terroriste interdite en Russie

somalie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

somalie, afrique subsaharienne, terrorisme, al shabab