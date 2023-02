https://fr.sputniknews.africa/20230215/ramaphosa-aurait-transmis-un-message-a-ouattara-et-visite-la-prison-de-mandela-1057926212.html

Ramaphosa aurait transmis un message à Ouattara et visite la prison de Mandela

Le Président sud-africain aurait adressé un message amical à son homologue ivoirien par le biais du Président de l’Assemblée nationale ivoirienne. Le chef du... 15.02.2023, Sputnik Afrique

Pendant sa récente visite en Afrique du Sud, Adama Bictogo, Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, s’est entretenu avec le Président Cyril Ramaphosa qui lui a transmis un message pour Alassane Ouattara, Président de la Côte d’Ivoire, relate le quotidien ivoirien L’Intelligent d’Abidjan.La visite de travail de M.Bictogo à Pretoria s’est tenue du 8 au 10 février. Le 9 février, le Président du parlement ivoirien a pris part au Congrès du parlement sud-africain sur invitation de son homologue Nosiviwe Mapisa-Nqakula.Une visite dans la prison de MadibaM.Bictogo a profité de sa visite en Afrique du Sud pour se rendre dans la prison dans laquelle avait été incarcéré Nelson Mandela. À en croire ses dires, ce moment fût rempli d’émotion.Robben Island est une île située au large du Cap. Utilisée à différentes époques entre le XVIIe et le XXe siècle comme prison, mais aussi comme hôpital pour les malades socialement indésirables et base militaire, l’île a accueilli les opposants noirs au régime d'apartheid, condamnés à de longues peines. Outre Nelson Mandela, y ont été internés deux autres Présidents sud-africains- Kgalema Motlanthe et Jacob Zuma. En 1999, l’île est Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

