https://fr.sputniknews.africa/20230215/la-hongrie-se-dit-prete-a-agir-aux-cotes-des-francais-en-afrique-1057921306.html

La Hongrie se dit prête à agir aux côtés des Français en Afrique

Budapest estime que la sécurité de l’Europe commence par l’Afrique, où il est nécessaire de combattre le terrorisme et de prévenir les migrations. C’est pour... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T10:19+0100

2023-02-15T10:19+0100

2023-02-15T10:21+0100

La Hongrie est prête à participer aux missions militaires françaises en Afrique pour défendre l’Europe, a déclaré son ministre des Affaires étrangères.L’objectif de ces manœuvres est "la défense de l'Europe, l'action contre le terrorisme et la prévention des migrations" qui "doivent commencer en Afrique".De son côté, la diplomatie française a précisé que les deux ministres avaient "rappelé leur volonté commune de renforcer leur coopération en Afrique", peut-on lire dans un communiqué.Présence militairePour rappel, la France a dû retirer ses forces armées du Mali en août 2022 après neuf ans de déploiement, suite à de nombreuses manifestations contre la présence française et aux tensions diplomatiques entre Paris et Bamako.Présente pour l’heure au Burkina Faso, la France devrait toutefois quitter son sol. Devant la pression de la rue, les troupes en garnison devront ainsi quitter le pays d’ici un mois, déclarait fin janvier le ministère français des Affaires étrangères.Des contingents hongrois participent à plusieurs missions africaines depuis le début des années 1990 en Namibie, en Angola, au Mozambique et dans de nombreux autres pays, ainsi qu’au Sahara occidental, au Mali et au Niger. Y figure aussi l'unité de combat Takuba dans la région du Liptako, région historique de l’Afrique de l’Ouest.

2023

fr_FR

