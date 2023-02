https://fr.sputniknews.africa/20230214/un-individu-au-volant-dune-camionnette-blesse-huit-personnes-a-new-york-1057911177.html

Un individu au volant d'une camionnette blesse huit personnes à New York

Un individu au volant d'une camionnette blesse huit personnes à New York

Au moins huit personnes ont été blessées le 13 février à New York après qu'un homme au volant d'une camionnette les a percutées en divers endroits de la... 14.02.2023, Sputnik Afrique

La police new-yorkaise (NYPD) a rapporté avoir été confrontée lundi en fin de matinée au refus d'obtempérer d'un chauffeur de camionnette de location qui avait percuté et renversé plusieurs piétons à Brooklyn.Des policiers ont tenté d'arrêter le véhicule qui a continué sa course, renversant en plusieurs endroits du quartier d'autres personnes avant d'être pris en chasse et que son chauffard soit finalement interpellé.Au total, sept personnes et un policier ont été blessés, dont deux sont dans un état critique. Sur les huit blessés, trois circulaient sur de petites mobylettes, selon la police."Il n'y a pas d'indication concernant une implication du terrorisme" dans cette affaire, a assuré lors d'un bref point de presse sur place, à Brooklyn, la cheffe de NYPD, Keechant Sewell.

