L’Afrique du Sud déclare l'état de catastrophe nationale pour faire face aux inondations

Maisons inondées, véhicules emportés, barrages et installations d'assainissement débordants, ainsi que des dommages importants aux niveau des infrastructures... 14.02.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement sud-africain a déclaré l'état de catastrophe nationale pour permettre une réponse intensive aux inondations généralisées qui affectent différentes régions du pays, a annoncé le 13 février la Présidence.Elle a précisé que le Centre a reçu des rapports faisant état de maisons inondées, de véhicules emportés, de barrages et d'installations d'assainissement débordants, ainsi que de dommages importants aux niveau des infrastructures telles que les routes, les ponts et les hôpitaux.Par ailleurs, le document fait savoir que les agriculteurs ont subi des pertes de récoltes et de bétail, alors qu'ils s'attendent à de nouveaux dommages en raison des fortes précipitations qui devraient persister, selon les prévisions du service météorologique sud-africain (SAWS).Ces conditions ont été provoquées par le phénomène météorologique "La Niña" qui se produit dans l'océan Pacifique et dont l'impact touche aussi l'Afrique du Sud, a-t-il expliqué, notant qu'avec son renforcement continu, "le pays peut s'attendre à des précipitations supérieures à la normale et à des températures inférieures à la normale dans les zones de précipitations estivales".En outre, la Présidence a relevé que ces conditions exigent la fourniture d'abris temporaires, de nourriture et de couvertures aux familles et aux individus affectés, ainsi que la réhabilitation à grande échelle et coûteuse des infrastructures endommagées.L’année dernière, l’Afrique du Sud a subi ses pires inondations depuis des décennies. En une journée, certaines localités situées sur les côtes orientales du pays ont reçu entre 200 et 400 mm de précipitations, laissant derrière elles un paysage en ruines, notamment dans l'agglomération de Durban, qui compte plus de 3,5 millions d'habitants.Le bilan humain a été très lourd, les autorités ayant fait état de 435 morts, alors que des dizaines de personnes ont été portées disparues.

