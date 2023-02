https://fr.sputniknews.africa/20230214/la-russie-reaffirme-son-engagement-a-aider-la-centrafrique--1057916858.html

La Russie réaffirme son engagement à aider la Centrafrique

La Russie réaffirme son engagement à aider la Centrafrique

Bangui et Moscou ont discuté des projets économiques, financiers et humanitaires conjoints, a déclaré le représentant spécial du Président russe pour l’Afrique... 14.02.2023, Sputnik Afrique

La Russie aidera toujours la Centrafrique à stabiliser la situation sur son territoire, a déclaré ce mardi 14 février Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l’Afrique, à l’ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, Léon Dodon.Domaines de coopérationLes interlocuteurs se sont penchés sur le développement ultérieur de l’interaction multipolaire russo-centrafricaine. Ils ont mis l’accent sur l’économie, les investissements et le domaine humanitaire.Selon le ministère, les diplomates ont également évoqué divers aspects de la préparation de la conférence parlementaire Russie-Afrique prévue à Moscou pour les 19 et 20 mars, ainsi que du deuxième sommet Russie-Afrique, programmé pour les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.

