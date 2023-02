https://fr.sputniknews.africa/20230214/des-vehicules-de-reconnaissance-brm-1k-russes-arrivent-dans-la-zone-de-loperation-speciale---video-1057911674.html

Des véhicules de reconnaissance BRM-1K russes arrivent dans la zone de l’opération spéciale - vidéo

Les militaires russes ont reçu des renforts dans une région de l’opération spéciale en Ukraine. Ainsi, ils disposent désormais de véhicules blindés de... 14.02.2023, Sputnik Afrique

Des véhicules blindés de reconnaissance BRM-1K modernisés russes sont arrivés dans la zone de l'opération spéciale, relate un correspondant de Sputnik.Des équipages pratiquent actuellement leur maniement sur des champs de tir de la région de Zaporojié.Ces blindés sont chargés d’équipements électroniques de reconnaissance dernier cri et sont prévus pour un équipage de six personnes.Dans une vidéo diffusée, les soldats russes affinent leurs compétences de tir et apprennent à manier ces véhicules.Selon lui, les soldats ont appris toutes les nuances. L’engin tire avec précision.Le BRM-1K est un véhicule de combat basé sur le BMP-1 soviétique avec une tourelle sans pilote équipée d'une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm et d'un canon automatique de 30 mm provenant du BTR-82A.

