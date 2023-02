https://fr.sputniknews.africa/20230214/des-sauveteurs-russes-tombent-sur-un-tresor-inattendu-sous-les-decombres-en-turquie-1057911488.html

Des sauveteurs russes tombent sur un trésor inattendu sous les décombres en Turquie

Des sauveteurs russes tombent sur un trésor inattendu sous les décombres en Turquie

Après les séismes dévastateurs et meurtriers qui ont frappé la Turquie il y a une semaine, une découverte particulière y a été faite par des spécialistes... 14.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-14T08:03+0100

2023-02-14T08:03+0100

2023-02-14T08:03+0100

international

séisme

turquie

sauveteurs

opération de sauvetage

trouvaille

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104292/72/1042927279_0:161:3186:1953_1920x0_80_0_0_ef436efd648596efcefdd47db87b4812.jpg

Une somme de 150.000 dollars en espèces a été retrouvée sous les décombres d’un bâtiment résidentiel dans une localité turque touchée par les tremblements de terre ravageurs, relate le service de presse du ministère russe des Situations d’urgence.Ainsi, en ouvrant une autre couche de décombres, ils sont tombés sur une casserole qui contenait des billets de 100 dollars pour un montant total de 150.000 dollars.L’instance note que la trouvaille a été remise à la police locale sous forme d’inventaire.Séismes ravageursLa Turquie, ainsi que d’autres pays voisins, a vécu le 6 et le 7 février des tremblements de terre ravageurs, dont la magnitude allait de 5,3 à 7,7.Ils ont frappé plusieurs provinces en provoquant d’importants dégâts aussi bien matériels qu’humains. Près de 6.400 bâtiments se sont effondrés.Le chef de l'aide de l'Onu, Martin Griffiths, a déclaré qu’il s’agissait du "pire événement en 100 ans dans cette région".D’après les derniers chiffres présentés par les autorités turques, plus de 31.000 personnes ont péri et plus de 80.000 ont été blessées. Le chef de l'État a un peu plus tôt annoncé que 63.794 individus avaient été blessés. Plusieurs milliers de bâtiments se sont effondrés.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, séisme, turquie, sauveteurs, opération de sauvetage, trouvaille