Les Ukrainiens font feu de tout bois pour compliquer la progression des forces russes en RPL

"Les Ukrainiens ont utilisé des barils remplis d’un mélange carburé et de bois mort pour incendier la forêt. Ils ont choisi le moment pour que le vent pousse le feu vers nos positions. Leur projet a échoué à cause d’une forte humidité et de la neige. Le feu s’est vite éteint", a raconté le sous-lieutenant à la retraite et porte-parole des milices populaires de Lougansk Andreï Marotchko en se référant à ses sources.