Le dirigeant tchétchène Kadyrov prédit la date de fin de la guerre en Ukraine

La Russie ne combat pas en Ukraine de toutes ses forces, mais si les frappes sur le territoire russe se poursuivent, elle peut perdre patience, affirme le chef... 13.02.2023, Sputnik Afrique

Interviewé par la chaîne de télévision Rossiya 1, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a répondu à la question de savoir si la Russie menait la guerre en Ukraine de toutes ses forces. Et ce en lien avec les propos de Vladimir Poutine qui a déclaré que "nous n’avons même pas commencé".Selon lui, si la Russie avait engagé au moins 20% de ses forces, et si elle avait commencé, il ne serait rien resté des villes et des lieux de déploiement des forces ukrainiennes."Mais si les frappes sur notre territoire se poursuivent, nous perdrons patience. Si nous recevons un ordre, nous terminerons tout très vite et ce ne sera pas beau à voir pour Zelensky, Biden et tous les autres Sheïtans", a-t-il martelé.Ramzan Kadyrov estime que les objectifs fixés seront atteints à 100% avant la fin de cette année.Attentat contre le chef de l’unité AkhmatIl a également évoqué la récente tentative de meurtre dirigée contre le commandant de la force spéciale tchétchène Akhmat, Apty Alaoudinov.Le général Alaoudinov a reçu une enveloppe dans laquelle se trouvait un message imbibé d’une matière toxique.L’odeur spécifique a alerté le général qui a pris opportunément les mesures appropriées. Heureusement, un médecin de l’hôpital de camp était toxicologue.

