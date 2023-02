https://fr.sputniknews.africa/20230213/des-mercenaires-au-mali-vetus-duniformes-francais-marvel-rend-paris-furieux-1057906295.html

Des mercenaires au Mali vêtus d’uniformes français: Marvel rend Paris furieux

"Quand les méchants sont arabes ou russes, c’est du cinéma, quand ils sont français, c’est de la propagande". La twittosphère ironise sur les propos du... 13.02.2023, Sputnik Afrique

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a critiqué la représentation négative des militaires français dans le film "Black Panther: Wakanda Forever" de Marvel. Qualifiée par lui de "trompeuse", elle ne l’est guère, selon la femme politique Nathalie Yamb. Réagissant à la publication de Sébastien Lecornu, elle a estimé que "le monde entier sait que vous êtes des voleurs et des déstabilisateurs". Et d’ajouter qu’"au lieu du renseignement et de l’appui aérien souhaité, vous avez imposé des troupes au sol".Parmi les voix satiriques qui ont tourné en dérision la publication de Lecornu, l'une d'entre elles a pointé l’approche sélective de la France sur ce sujet:Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a critiqué la représentation négative des militaires français dans le film "Black Panther: Wakanda Forever" de Marvel.Sorti il y a quatre mois, ce film fantastique n’attire l’attention de Paris que maintenant suite à une série de publications du journaliste Jean Bexon. Regrettant l’absence de médiatisation, il a jugé qu’il s’agissait d’"une attaque informationnelle grave qui décrédibilise la présence militaire française au Mali".Dans ce film, les "mauvais mercenaires", agissant au Mali selon l’intrigue, sont habillés comme des militaires français ayant participé à l'opération antiterroriste Barkhane. Celle qu’a arrêtée Emmanuel Macron il y a plus d’un an.Vers un "boycott diplomatique du Wakanda"?Cette réaction de Sébastien Lecornu a été jugée tardive par plusieurs internautes, qui ont rappelé la date de sortie du film."En tant que ministre des Armées, vous avez des choses bien plus importantes à régler que de twitter des bêtises pareilles", a écrit l’un d’entre eux.D’autres ont tenu à rappeler, sur un ton ironique, qu’il s’agissait d’une œuvre fantastique.Paris ne souhaite tolérer aucun "révisionnisme"Pourtant, le ministère français des Armées a déclaré à l'AFP qu’il s’agit d'une "œuvre artistique" dont la France ne réclame ni le retrait, ni la censure.En outre, toujours auprès de la même source, l’entourage de Sébastien Lecornu a souligné "la colère du ministre en voyant le film", alors que Paris accuse régulièrement la Russie de mener une guerre informationnelle et de manipuler l’image de la France dans la région.Un peu de "zénitude" s’impose pour d’autres utilisateurs de Twitter:"Sébastien on respire, on est Charlie".

