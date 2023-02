https://fr.sputniknews.africa/20230212/les-observateurs-europeens-persona-non-grata-pour-les-futures-elections-gabonaises-1057902419.html

Les observateurs européens persona non grata pour les futures élections gabonaises?

L’UE a annoncé qu’elle n’enverrait pas d’observateurs pour surveiller les prochaines échéances électorales au Gabon. Libreville n’a pas fait de demande en ce... 12.02.2023, Sputnik Afrique

Aucun observateur européen ne se rendra au Gabon pour les prochaines présidentielles, a annoncé Rosario Bento Pais, ambassadrice de l’UE dans le pays. La diplomate a souligné que Libreville n’avait pas fait de demande en ce sens. Elle a souligné que l’UE ne pouvait pas imposer d’elle-même ses observateurs, au risque d’affaiblir ses relations avec le Gabon, qui sont déjà houleuses.Une décision qui ne semble pas du goût de l’opposition. Au contraire de la diplomate européenne, certains pensent que l’UE peut et doit envoyer ses observateurs au Gabon. Pierre-Claver Maganga Moussavou, chef de file du Parti social-démocrate (PSD) fustige ainsi la mollesse de Bruxelles sur le dossier.Du côté de l’exécutif, on affirme au contraire que les processus d’observation ont fait leur temps, et relèvent de logiques paternalistes.Les tensions de 2016Si le Gabon n’est pas pressé d’accueillir les observateurs européens, c’est sans doute que les souvenirs de la mission d’observation de 2016 sont vivaces. Cette année-là, la mission d’observation électorale de l’UE avait rendu un rapport critique sur le déroulement des élections présidentielles. Celui-ci pointait des "anomalies [qui] mettent en question l’intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l’élection".Les observateurs n’avaient pas seulement mis en cause les résultats, mais également les réactions de la Cour constitutionnelle, qui avait finalement validé la réélection d’Ali Bongo.Les élections de 2016 avaient vu l’ancien ministre Jean Ping arriver au coude-à-coude avec le chef d’État sortant Ali Bongo, moins de 5.000 voix séparant les deux hommes. L’opposition avait contesté les résultats et plusieurs manifestations avaient dégénéré. L’Assemblée nationale avait été incendiée. Des heurts avec la police avait causé plusieurs morts.

