Entre commerce et spatial, les relations d'un demi-siècle entre Tunis et Moscou progressent



Les relations entre la Russie et la Tunisie, qui durent depuis plus d’un demi-siècle, se sont intensifiées avec la levée des restrictions de la période du Covid-19. Un dialogue politique stable est mené à différents niveaux, a indiqué à Sputnik Alexandre Zolotov, ambassadeur de Russie à Tunis.Malgré les sanctions imposées contre la Russie, les échanges commerciaux ont considérablement augmenté en 2022. Ils ont atteint 692 millions de dollars en dix mois, dépassant les indices de la même période de l'année précédente.Échanges dans plusieurs domainesDe nombreuses marchandises tunisiennes, provenant notamment de l'industrie alimentaire et textile, sont compétitives et capables de se substituer aux produits européens, selon lui.Les diplômes russes sont très demandés en Tunisie. "Un millier d'étudiants tunisiens font actuellement leurs études en Russie, et leur nombre devrait s'accroître", a ajouté le diplomate.Les bons sentiments éprouvés par les Tunisiens envers les Russes laissent "espérer un rétablissement progressif du flux touristique russe à destination de la Tunisie vers un niveau avant-Covid", a noté M.Zolotov. La compagnie Nouvelair a réalisé en 2022 des vols charters d'essai entre août et novembre, et ils se sont avérés rentables. "À partir d'avril, ils reprendront à destination de Moscou et de Saint-Pétersbourg, à raison d'une fois par semaine." Le russe Aeroflot effectuera des vols directs trois fois par semaine à partir de fin mai.…et notamment vers les étoilesDans le domaine de l'espace, la coopération s'effectue entre l'agence spatiale russe Roscosmos et le groupe tunisien d'ingénierie offshore et de conseil dans l'innovation et les hautes technologies Telnet. Le premier satellite tunisien a été mis en orbite par un vaisseau russe en 2021. Une femme astronaute de Tunisie devrait se rendre sur la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'un Soyouz.La Tunisie est également attendue au prochain sommet Russie-Afrique, qui devrait donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, d'après l'ambassadeur.

