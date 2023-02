https://fr.sputniknews.africa/20230212/ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-bilan-quotidien-de-la-defense-russe-1057900805.html

Ce que l’Ukraine a perdu en 24h: bilan quotidien de la Défense russe

Ce que l’Ukraine a perdu en 24h: bilan quotidien de la Défense russe

L’armée russe a éliminé près de 480 militaires ukrainiens en 24 heures, selon la Défense russe. Elle a également détruit deux systèmes d’artillerie M777 de... 12.02.2023, Sputnik Afrique

Les combats se sont poursuivis ces 24 dernières heures dans le Donbass et dans les régions de Zaporojié et de Kherson, rapporte le ministère de la Défense russe dans son bilan quotidien le 12 février.En 24 heures, près de 480 militaires ukrainiens ont été neutralisés, toutes zones confondues.L’armée russe a détruit un système de missiles sol-air Osa-AKM près de Krasny Liman (RPD), ainsi que 17 drones en RPD et dans la région de Zaporojié.Dans la région de Donetsk, l’armée ukrainienne a perdu deux systèmes d’artillerie américains M777, un canon automoteur M109 Paladin de fabrication américaine, un canon automoteur Akatsiya, une pièce d’artillerie Guiatsint et deux canons antichars Rapira.Un char, deux véhicules de combat d’infanterie et un obusier tracté Msta-B ont été détruits dans le sud de la RPD.L’artillerie russe a détruit dans la région de Kherson un canon automoteur Akatsiya, un canon automoteur Gvozdika et un radar de contrebatterie AN/TPQ-50 fabriqué aux États-Unis.Les forces russes ont également détruit deux entrepôts de munitions dans la région de Zaporojié et un atelier d’assemblage de blindés à Kharkov.12 roquettes de LRM HIMARS, Olkha et Ouragan ont été interceptées.

