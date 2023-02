https://fr.sputniknews.africa/20230212/burkina-au-moins-douze-civils-tues-par-des-djihadistes-presumes-pres-du-mali-1057901924.html

Burkina: au moins douze civils tués par des djihadistes présumés près du Mali

Burkina: au moins douze civils tués par des djihadistes présumés près du Mali

Au moins douze civils ont été tués et six blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'une attaque de jihadistes présumés, dans le nord-ouest du Burkina... 12.02.2023, Sputnik Afrique

burkina faso

terrorisme

mali

afrique de l'ouest

"Plusieurs dizaines d'hommes en binômes motorisés ont attaqué le village de Sanakadougou", situé dans la commune de Kombori, dans la province de la Kossi, a indiqué à l'AFP un habitant, ayant requis l'anonymat.Un autre habitant, confirmant l'attaque, a évoqué de son côté un bilan de "13 morts et cinq blessés". "Presque tout le village a été incendié. Les greniers et les habitations ont été incendiés", a poursuivi ce deuxième témoin, affirmant que "les populations ont commencé a quitté la zone depuis vendredi". Ce dernier a également indiqué craindre un bilan plus élevé dans la zone, après l'attaque d'une autre localité voisine, Yaran, dimanche matin "par des groupes armés". Recrudescence de violencesLes raids meurtriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina. Cette semaine, une quarantaine de personnes, civils ou militaires, sont mortes dans diverses attaques et la semaine dernière, quelque cinquante personnes avaient été tuées dans plusieurs raids djihadistes. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'Etat militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait des milliers de morts - civils et militaires - et quelque deux millions de déplacés.

