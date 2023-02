https://fr.sputniknews.africa/20230211/un-chat-a-failli-bruler-dans-un-moteur-de-vehicule-en-france-1057894820.html

Un chat a failli brûler dans un moteur de véhicule en France

Le propriétaire d'un chat a pu récupérer son animal le lendemain d'un incident qui aurait pu finir mal. Un garagiste l'a en effet découvert dans le moteur... 11.02.2023, Sputnik Afrique

En Bretagne, à l’ouest de la France, un chef d’atelier de réparation a sauvé un chat. Tout a commencé lorsque la cliente, au volant, a trouvé que ça sentait le chaud. Pour vérifier, elle est venue au garage, qui se trouvait à une trentaine de kilomètres, relate Actu.C'est alors que le garagiste a fait cette étonnante découverte dans le moteur. Le chat était en bonne santé!Retrouvé et identifiéPour retrouver son propriétaire, le garagiste a ensuite publié plusieurs annonces sur les réseaux sociaux. Et a reçu des dizaines d’appels.Le propriétaire est venu le récupérer le lendemain. Il a été identifié via la puce électronique à l’aide d’une association.Il est cependant courant de trouver des animaux (chats, lapins et même un canari) dans les moteurs au sein de ce garage, révèle le professionnel.

