Une aide algérienne de 30 millions de dollars à la Turquie

Une aide algérienne de 30 millions de dollars à la Turquie

L'Algérie a annoncé vendredi l'octroi d'c et 15 autres millions à la Syrie après le séisme dévastateur qui a frappé les deux pays lundi. 11.02.2023, Sputnik Afrique

Sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, Alger "a décidé de faire don de 30 millions de dollars à la République de Turquie et de 15 millions de dollars pour la République arabe syrienne, dans le cadre des aides que continue à octroyer l'Algérie à ces deux pays et peuples frères, en guise de solidarité suite au violent séisme qui les a frappés", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.Le séisme meurtrier qui a ravagé ces deux pays il y a cinq jours a fait près de 23.000 morts, selon un bilan encore provisoire.Le président Tebboune avait ordonné dès lundi l'envoi d'équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie.L'Algérie a ainsi dépêché en Turquie un groupe de 89 agents d'intervention et de gestion des risques majeurs, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement et une équipe médicale spécialisée.Une seconde équipe constituée de 86 éléments a été envoyée en Syrie.

