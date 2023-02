https://fr.sputniknews.africa/20230211/constamment-se-surpasser-deux-ivoiriennes-sur-leur-chemin-dans-le-milieu-scientifique-1057895644.html

"Constamment se surpasser": deux Ivoiriennes sur leur chemin dans le milieu scientifique

"Constamment se surpasser": deux Ivoiriennes sur leur chemin dans le milieu scientifique

Préjugés, propos misogynes et concurrence. Pour se faire une place dans le monde scientifique, les femmes sont contraintes de résister "à une pression"... 11.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-11T17:40+0100

2023-02-11T17:40+0100

2023-02-11T17:40+0100

opinion

femmes

russie

afrique

côte d'ivoire

fille

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/01/1052429796_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_87a169541ce03c58b310c7e5d02001be.jpg

La Journée internationale des femmes et des filles de science fêtée le 11 février marque un pas important dans la lutte contre la discrimination sexuelle dans le monde. Bien qu’on soit en 2023, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes, selon l’Onu."Ce milieu est pratiquement déserté par les femmes", confirme auprès de Sputnik l’Ivoirienne Taha Constance Michelle, titulaire d’un diplôme en Exploitation technique des aéronefs et moteurs à Saint-Pétersbourg en Russie.Quid des préjugés?La future spécialiste en exploitation technique des aéronefs et moteurs déplore "des préjugés du genre masculin envers la gent féminine".Une fois dans ce milieu, une femme doit prouver qu’elle le mérite grâce à son talent et se tenir face aux "propos misogynes" de la part "des hommes qui ont peur de l’intelligence de la femme".Pour une autre Ivoirienne, Wendemi Grace Dolorès Kaboré, doctorante à l’université d’État russe de prospection géologique à Moscou, le principal défi dans le domaine scientifique était de surmonter "le manque de confiance" en elle-même.Selon la jeune femme, les préjugés sont "minimes, car les femmes africaines sont aujourd'hui présentes dans tous les domaines scientifique".

russie

afrique

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, femmes, russie, afrique, côte d'ivoire, fille