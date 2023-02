https://fr.sputniknews.africa/20230211/ce-chien-heros-a-sauve-12-personnes-ensevelies-sous-les-decombres-en-turquie---video-1057896815.html

Ce chien héros a sauvé 12 personnes ensevelies sous les décombres en Turquie - vidéo

Ce chien héros a sauvé 12 personnes ensevelies sous les décombres en Turquie - vidéo

Sila, la chienne de sauvetage de militaires turcs, a permis de retrouver vivantes douze personnes se trouvant sous les décombres après le séisme dévastateur... 11.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-11T20:15+0100

2023-02-11T20:15+0100

2023-02-11T20:15+0100

séisme

turquie

chiens

sauvetage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/07/1057846687_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_79660234390e10852de34dfa314cb9a6.jpg

Le ministère turc de la Défense a rendu hommage à une chienne impliquée dans les travaux de recherche et de sauvetage dans la ville de Malatya, dévastée par le tremblement de terre du 6 février.L'animal, qui porte le fier nom de Sila, a permis de retrouver vivantes douze personnes sensevelies sous les décombres, explique la Défense sur ses réseaux sociaux.Selon les dernières évaluations des autorités turques, le séisme a fait plus de 22.000 morts et plus de 80.000 blessés dans le pays. La Syrie pour sa part déplore plus de 1.400 morts et plus de 2.300 blessés.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

séisme, turquie, chiens, sauvetage