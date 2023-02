https://fr.sputniknews.africa/20230210/seisme-turquie-syrie-preparer-et-prevoir-pour-gerer-le-risque-non-la-catastrophe-selon-un-expert-1057887868.html

Séisme Turquie-Syrie: Préparer et prévoir pour gérer le risque, non la catastrophe, selon un expert

Séisme Turquie-Syrie: Préparer et prévoir pour gérer le risque, non la catastrophe, selon un expert La catastrophe en Méditerranée orientale a fait des milliers de morts. La science ne parvient toujours pas à prédire les séismes avec exactitude et certains pays d'Afrique ne sont pas à l'abri d'un désastre similaire. Toutefois, un tel nombre de victimes aurait pu être évité, indique à L’Afrique en marche Abdelkrim Chelghoum, expert en sismologie.

Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie viennent d’être frappés par un tremblement de terre d’une magnitude de près de 8 sur l’échelle de Richter. Le nombre total de morts dans les deux pays menace déjà d'approcher les 20.000 et les blessés se comptent par dizaines de milliers. À ceci s’ajoute l’effondrement de milliers d’immeubles.La prévision des risques et catastrophes majeurs, dont particulièrement les séismes, demeure un objectif de la plus haute importance. Cependant, malgré les moyens mis en œuvre en recherche fondamentale, il n’existe, selon notre interlocuteur, "aucune méthode d’observation ou de modélisation théorique permettant de prévoir encore moins de prédire à l’avance un tremblement de terre". Ainsi, souligne-t-il, "seules la préparation, en matière de gestion de crise, et la prévention en exigeant l’application stricte et non négociable des mesures et règles de construction antisismiques sont à même de permettre de limiter les dégâts à très grande échelle". À ce propos, M.Chelghoum indique que selon les informations transmises par ses collègues turcs, "beaucoup d’immeubles nouveaux effondrés en Turquie ont été construits par des entreprises privées, qui n’ont pas rigoureusement respecté la réglementation turque, pourtant excellente".Dans ce cadre, selon lui, "le cas de la Russie, qui s’est dotée d’un ministère des Situations d’urgence, est un exemple à suivre. Ce ministère a fait ses preuves à maintes reprises aussi bien en matière de coordination, de moyens humains et matériels qu’en rapidité de la prise en charge des victimes de catastrophes".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

